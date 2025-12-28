Unsplash logo
Unsplash-Startseite
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Unsplash+ sichern
Anmelden
Bild einreichen
A photo
Fotos
6342
Pen Tool
Grafiken
345
Mehr
A copyright icon ©
Lizenz
Arrow down
Aspect ratio
Ausrichtung
Arrow down
Unfold
Sortieren nach
Relevanz
Arrow down
Filters
Filter
Strand-cocktail
Cocktail
Alkohol
trinken
Getränk
Essen
bunt
Getränke
Stab
Cocktails am Strand
Soda
Obst
Strand
Margaret Jaszowska
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Fadi Al Shami
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Doğu Tuncer
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Doğu Tuncer
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Olivie Strauss
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Doğu Tuncer
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Katrin Hauf
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Doğu Tuncer
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Joanna Stołowicz
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Laura Peruchi
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Hakan Çınar
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Timur M
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Margaret Jaszowska
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Antonio Araujo
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Rivkie Bauman
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Shayna Douglas
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Margaret Jaszowska
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Olha Tatdot
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Shivansh Sethi
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Shivansh Sethi
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Premium-Bilder auf iStock durchsuchen
| Jetzt Rabatt sichern
Mehr laden
Unsplash logo
Gestalten Sie etwas Außergewöhnliches
Mehr auf iStock anzeigen ↗
Mehr auf iStock anzeigen ↗