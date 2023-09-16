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Sitzender hund
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Ente
Nova Scotia Duck Tolling Retriever
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Scotium
Nova
Priscilla Du Preez 🇨🇦
Für
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Jamie Street
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Jamie Street
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Matt Nelson
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Natalia Blauth
Für
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Nita Anggraeni Goenawan
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Jamie Street
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Kayce NM
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Kateryna Hliznitsova
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Jamie Street
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Maurice DT
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Maddy Baker
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Getty Images
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Rafaëlla Waasdorp
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Catarina Carvalho
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Faber Leonardo
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Virginia Marinova
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Absar Pathan
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Sai Kamal
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Sonya Brady
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