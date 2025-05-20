Unsplash logo
Unsplash-Startseite
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Unsplash+ sichern
Anmelden
Bild einreichen
A photo
Fotos
6542
Pen Tool
Grafiken
61
Mehr
A copyright icon ©
Lizenz
Arrow down
Aspect ratio
Ausrichtung
Arrow down
Unfold
Sortieren nach
Relevanz
Arrow down
Filters
Filter
Sanfte wolken
Himmel
Wolke
Wolken
sanftmütig
draußen
Natur
Wetter
blau
Cumulu
Russland
Azurblauer Himmel
hintergrund
Samuele Giglio
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Олег Мороз
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Domina Petric
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Matt Palmer
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Getty Images
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Roman Petrov
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Reaksmey Thou
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Олег Мороз
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Getty Images
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Maddy Weiss
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Maddy Weiss
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Олег Мороз
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Nathan Anderson
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Arno Moller
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Maddy Weiss
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Maddy Weiss
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Annie Spratt
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Arno Moller
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Maddy Weiss
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Arno Moller
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Premium-Bilder auf iStock durchsuchen
| Jetzt Rabatt sichern
Mehr laden
Unsplash logo
Gestalten Sie etwas Außergewöhnliches
Mehr auf iStock anzeigen ↗
Mehr auf iStock anzeigen ↗