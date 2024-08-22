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Rote äpfel
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Gesundes Essen
Maryam Sicard
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Matheus Cenali
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Amit Lahav
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Marek Studzinski
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Getty Images
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Roksolana Zasiadko
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James Yarema
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Simoné Stander
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Maryam Sicard
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Tuqa Nabi
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Adam Bouse
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Nao Xotl
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Thomas Franke
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Kelsey Todd
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Oksana Savinova
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Anna Evans
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engin akyurt
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Julia Kicova
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Annie Spratt
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