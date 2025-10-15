Unsplash logo
Unsplash-Startseite
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Unsplash+ sichern
Anmelden
Bild einreichen
A photo
Fotos
611
Pen Tool
Grafiken
0
Mehr
A copyright icon ©
Lizenz
Arrow down
Aspect ratio
Ausrichtung
Arrow down
Unfold
Sortieren nach
Relevanz
Arrow down
Filters
Filter
Raw-foto
roh
RAW-Fotos
keine Bearbeitung
Rohes Porträt
im Freien
Rohfotografie
Kleidung
Zubehör
Mensch
Person
Teheran
Iran
Jayson Hinrichsen
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Pooria Shahriari
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Dollar Gill
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Mehdi Shahbazi
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Jayson Hinrichsen
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Pooria Shahriari
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Pooria Shahriari
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Tobias Schäfer
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Getty Images
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Pablo Soriano
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Pooria Shahriari
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Pooria Shahriari
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
A. C.
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Pooria Shahriari
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Pooria Shahriari
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Pooria Shahriari
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Annie Spratt
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Pooria Shahriari
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Pooria Shahriari
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Pooria Shahriari
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Premium-Bilder auf iStock durchsuchen
| Jetzt Rabatt sichern
Mehr laden
Unsplash logo
Gestalten Sie etwas Außergewöhnliches
Mehr auf iStock anzeigen ↗
Mehr auf iStock anzeigen ↗