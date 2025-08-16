Unsplash logo
Unsplash-Startseite
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Unsplash+ sichern
Anmelden
Bild einreichen
A photo
Fotos
1960
Pen Tool
Grafiken
10
Mehr
A copyright icon ©
Lizenz
Arrow down
Aspect ratio
Ausrichtung
Arrow down
Unfold
Sortieren nach
Relevanz
Arrow down
Filters
Filter
Porträt des jungen mannes
Junge Männer
Porträt
Kleidung
Gruppenporträt
junger Mann
Junge Erwachsene
Mensch
Mann
Person
Porträt des Menschen
Brille
vertikal
Lia Bekyan
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Europeana
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Gesponserte Bilder
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Caspar Rae
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Caspar Rae
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Jayson Hinrichsen
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
David DINTSH
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Les Taylor
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Nartan Büyükyıldız
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Lia Bekyan
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Bien'arts
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
David DINTSH
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
David DINTSH
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Getty Images
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Dimitar Kazakov
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Bien'arts
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Bien'arts
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Lia Bekyan
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Caspar Rae
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Caspar Rae
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Nima Motaghian Nejad
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Gesponserte Bilder
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gesponserte Bilder
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Premium-Bilder auf iStock durchsuchen
| Jetzt Rabatt sichern
Mehr laden
Unsplash logo
Gestalten Sie etwas Außergewöhnliches
Gesponserte Bilder
20 % Rabatt mit dem Code UNSPLASH20
Gesponserte Bilder
20 % Rabatt mit dem Code UNSPLASH20
Gesponserte Bilder
20 % Rabatt mit dem Code UNSPLASH20
Mehr auf iStock anzeigen ↗
Mehr auf iStock anzeigen ↗