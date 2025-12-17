Unsplash logo
Unsplash-Startseite
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Unsplash+ sichern
Anmelden
Bild einreichen
A photo
Fotos
2456
Pen Tool
Grafiken
0
Mehr
A copyright icon ©
Lizenz
Arrow down
Aspect ratio
Ausrichtung
Arrow down
Unfold
Sortieren nach
Relevanz
Arrow down
Filters
Filter
New york schwarz-weiß
USA
Stadt
New York
grau
städtisch
Straße
schwarz
Gebäude
Architektur
Person
Bürohau
Hochhau
Andres Molina
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Jonathan Pease
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Gesponserte Bilder
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Frak Lopez
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Daniel Höhe
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Polina Kuzovkova
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Marvin Castelino
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Adhvik Madhav
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Eduardo DeLeon
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Getty Images
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Deepti Gupta
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Chris Barbalis
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
NIR HIMI
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Cphotos
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Yannick Pulver
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Jimi A.
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
DD Wido
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Getty Images
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
John Money
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Gabriel Almanzar
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Roma Tou
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Gesponserte Bilder
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gesponserte Bilder
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Premium-Bilder auf iStock durchsuchen
| Jetzt Rabatt sichern
Mehr laden
Unsplash logo
Gestalten Sie etwas Außergewöhnliches
Gesponserte Bilder
20 % Rabatt mit dem Code UNSPLASH20
Gesponserte Bilder
20 % Rabatt mit dem Code UNSPLASH20
Gesponserte Bilder
20 % Rabatt mit dem Code UNSPLASH20
Mehr auf iStock anzeigen ↗
Mehr auf iStock anzeigen ↗