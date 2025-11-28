Unsplash logo
Unsplash-Startseite
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Unsplash+ sichern
Anmelden
Bild einreichen
A photo
Fotos
4471
Pen Tool
Grafiken
16
Mehr
A copyright icon ©
Lizenz
Arrow down
Aspect ratio
Ausrichtung
Arrow down
Unfold
Sortieren nach
Relevanz
Arrow down
Filters
Filter
Jesus-statue
Statue
Christus der Erlöser
Jesus
Brazilien
Kunst
Jesus-Statue
Rio de Janeiro
Religiöses Kreuz
Bildhauerei
grau
Cristo Redentor
Kopf
Unsplash+ Community
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Daniel de Paola
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Daniel de Paola
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Effie Kimble
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
JSB Co.
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Keller Chewning
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Nadine Marfurt
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Grayson neill
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
JSB Co.
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Kevin Yudhistira Alloni
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Simone Dinoia
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Alvin David
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Natalia Blauth
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Ruben Mavarez
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Alvin David
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Alvin David
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Kiran Jerome
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Gabriel Rissi
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Jon Sailer
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Premium-Bilder auf iStock durchsuchen
| Jetzt Rabatt sichern
Mehr laden
Unsplash logo
Gestalten Sie etwas Außergewöhnliches
Mehr auf iStock anzeigen ↗
Mehr auf iStock anzeigen ↗