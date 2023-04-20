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Art Institute of Chicago
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Carol Highsmith's America
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Birmingham Museums Trust
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Yle Archives
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National Gallery of Art
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Boston Public Library
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Tanya Barrow
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Daniel Lloyd Blunk-Fernández
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National Library of Medicine
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Museums Victoria
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Museums Victoria
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- Kenny
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Steffen Lemmerzahl
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Dmitrii Shirnin
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Virginia Commonwealth University Libraries
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Piotr Figlarz
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Boston Public Library
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