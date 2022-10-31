Unsplash logo
Unsplash-Startseite
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Unsplash+ sichern
Anmelden
Bild einreichen
A photo
Fotos
1545
Pen Tool
Grafiken
3
Mehr
A copyright icon ©
Lizenz
Arrow down
Aspect ratio
Ausrichtung
Arrow down
Unfold
Sortieren nach
Relevanz
Arrow down
Filters
Filter
Großes ägyptisches museum
Architektur
Ägypten
braun
Mensch
Person
Denkmal
Statue
Archäologie
Altes Ägypten
historische Stätte
Kulturtourismu
Tempel
Getty Images
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Noémi Macavei-Katócz
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Gesponserte Bilder
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Benjamin Cheng
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Jean Carlo Emer
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Getty Images
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Osama Elsayed
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Mike Marrah
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Dilip Poddar
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Getty Images
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Danielle Barnes
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Siyi
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Ryan Ancill
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Getty Images
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Dmitrii Zhodzishskii
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Brett Jordan
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Michael Starkie
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Getty Images
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Vantage Point Photographers
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
M abnodey
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Dmitrii Zhodzishskii
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Gesponserte Bilder
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gesponserte Bilder
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Premium-Bilder auf iStock durchsuchen
| Jetzt Rabatt sichern
Mehr laden
Unsplash logo
Gestalten Sie etwas Außergewöhnliches
Gesponserte Bilder
20 % Rabatt mit dem Code UNSPLASH20
Gesponserte Bilder
20 % Rabatt mit dem Code UNSPLASH20
Gesponserte Bilder
20 % Rabatt mit dem Code UNSPLASH20
Mehr auf iStock anzeigen ↗
Mehr auf iStock anzeigen ↗