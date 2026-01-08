Unsplash logo
Unsplash-Startseite
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Unsplash+ sichern
Anmelden
Bild einreichen
A photo
Fotos
97
Pen Tool
Grafiken
0
Mehr
A copyright icon ©
Lizenz
Arrow down
Aspect ratio
Ausrichtung
Arrow down
Unfold
Sortieren nach
Relevanz
Arrow down
Filters
Filter
Chitwan-nationalpark
Chitwan
lumbini
Nepal
Pokhara
kathmandu
Natur
Tierwelt
Tier
Säugetier
Elefant
draußen
Getty Images
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Vince Russell
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
ashok sharma
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
kiran awale
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Getty Images
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Kedar Bhusal
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Martijn Vonk
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Dev Mallangada
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Abhijit Sinha
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
ashok sharma
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Bernd 📷 Dittrich
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Samrat Khadka
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Getty Images
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
kiran awale
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Yujesh Maleku
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Martijn Vonk
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Daniel Mirlea
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
shyam kathayat
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Bishan Thapa Magar
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Sabin Khanal
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Premium-Bilder auf iStock durchsuchen
| Jetzt Rabatt sichern
Mehr laden
Unsplash logo
Gestalten Sie etwas Außergewöhnliches
Mehr auf iStock anzeigen ↗
Mehr auf iStock anzeigen ↗