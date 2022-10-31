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Stelzvogel
Getty Images
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Mosharraf Hossain
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Mosharraf Hossain
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Proinsias Mac an Bheatha
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Matt Bango
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National Gallery of Art
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Vijayalakshmi Nidugondi
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Joele Pitzalis
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Matt Bango
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Sergey Antonov
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Wolfgang Hasselmann
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James Wainscoat
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Abhijit Sinha
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Zdeněk Macháček
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matteo Consolati
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Wolfgang Hasselmann
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Matt Bango
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National Gallery of Art
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Tyler Schroeder
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SNEHASISH PRAMANIK
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