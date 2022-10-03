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Bankett-tafel
Bankett
Tischdekoration
Feier
Essen
Abendessen
Eventplanung
Ereigni
Hochzeit
Kerzenlicht
Event-Dekor
festliche Atmosphäre
Patrick Langwallner
Für
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Nils Stahl
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CHUTTERSNAP
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Tim Cooper
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Patrick Langwallner
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Rebecca
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Jamie Coupaud
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Morrow Solutions
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Patrick Langwallner
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Yosuke Ota
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Howard Walsh
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Europeana
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Curated Lifestyle
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Akbar Babu
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Jose Marroquin
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Jonathan Borba
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Getty Images
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Jennifer Kalenberg
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Jonathan Borba
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Jonathan Borba
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