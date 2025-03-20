Unsplash logo
Unsplash-Startseite
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Unsplash+ sichern
Anmelden
Bild einreichen
A photo
Fotos
685
Pen Tool
Grafiken
7
Mehr
A copyright icon ©
Lizenz
Arrow down
Aspect ratio
Ausrichtung
Arrow down
Unfold
Sortieren nach
Relevanz
Arrow down
Filters
Filter
Afrikanische stadt
nairobi
Seen
Afrika
Stadt
Gebäude
Luftbild
Stadtbild
draußen
städtisch
Metropole
Straße
Turm
Getty Images
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Vitalis Nwenyi
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Jamar Cromwell
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Emmanuel Ikwuegbu
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Getty Images
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Jolame Chirwa
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Vlad D
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Bamby Diagne
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Ahmed
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Shawn Clark
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Patrick Marah
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Simba Guzha-Chanetsa
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Getty Images
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Soheib Mehdaoui
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Brent Ninaber
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Julia Fiander
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Getty Images
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
K15 Photos
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Gunnar Ridderström
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
M Kael
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Premium-Bilder auf iStock durchsuchen
| Jetzt Rabatt sichern
Mehr laden
Unsplash logo
Gestalten Sie etwas Außergewöhnliches
Mehr auf iStock anzeigen ↗
Mehr auf iStock anzeigen ↗