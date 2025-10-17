Unsplash logo
Unsplash-Startseite
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Unsplash+ sichern
Anmelden
Bild einreichen
A photo
Fotos
9501
Pen Tool
Grafiken
214
Mehr
A copyright icon ©
Lizenz
Arrow down
Aspect ratio
Ausrichtung
Arrow down
Unfold
Sortieren nach
Relevanz
Arrow down
Filters
Filter
4-blättriges kleeblatt
Kleeblatt
vierblättriges Kleeblatt
Pflanze
Klee
Blatt
grün
Natur
Glücklich
Blume
4-blättriges Kleeblatt
Kräuter
Blütenblatt
Allison Saeng
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Nichika Sakurai
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Alex Bransky
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Amy Reed
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Allison Saeng
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
John Nupp
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
vistan
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Nichika Sakurai
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Allison Saeng
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Peter Burdon
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Barbara Krysztofiak
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
KS KYUNG
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Allison Saeng
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Georg Eiermann
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Peter Burdon
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
bruna chemim
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Allison Saeng
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Shakib Uzzaman
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Jan Kopřiva
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Dawn Casey
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Premium-Bilder auf iStock durchsuchen
| Jetzt Rabatt sichern
Mehr laden
Unsplash logo
Gestalten Sie etwas Außergewöhnliches
Mehr auf iStock anzeigen ↗
Mehr auf iStock anzeigen ↗