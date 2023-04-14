Unsplash logo
Unsplash-Startseite
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Unsplash+ sichern
Anmelden
Bild einreichen
A photo
Fotos
77
Pen Tool
Grafiken
0
Mehr
A copyright icon ©
Lizenz
Arrow down
Aspect ratio
Ausrichtung
Arrow down
Unfold
Sortieren nach
Relevanz
Arrow down
Filters
Filter
10+Rupie
Geld
Indien
Rupien
Indische Währung
Währung
Text
10 Rupie
Rupie
grau
Papier
Mensch
Gesicht
Planet Volumes
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Ashish Rawat
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Ayaneshu Bhardwaj
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Ayaneshu Bhardwaj
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Ishant Mishra
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Aqeel Ahmed Zia
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Ashkan Forouzani
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Ishant Mishra
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Surya Prakash
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Roman Manshin
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Roman Manshin
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Rajesh Kumar
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
rupixen
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Avinash Kumar
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Roman Manshin
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Joshua Hoehne
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Amr Taha™
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Dinesh Kumar
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Roman Manshin
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Roman Manshin
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Premium-Bilder auf iStock durchsuchen
| Jetzt Rabatt sichern
Mehr laden
Unsplash logo
Gestalten Sie etwas Außergewöhnliches
Mehr auf iStock anzeigen ↗
Mehr auf iStock anzeigen ↗