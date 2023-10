Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Einleitung

Unsplash ist eine Plattform für die kostenlose Nutzung hochauflösender Fotos. Wir (Unsplash Inc., ein kanadisches Unternehmen) betreiben die Unsplash-Webseite unter unsplash.com (die „Webseite“) und alle damit verbundenen Webseiten, Computerprogramme, mobilen Apps und andere Services, die wir zur Verfügung stellen (zusammenfassend der „Service“), mit dem Ziel, Anbieter zu feiern und zu befähigen und die Kreativität in unserer Community zu fördern. Ihre Nutzung des Service und unsere Bereitstellung des Service für Sie stellen eine Vereinbarung zwischen Ihnen und Unsplash dar, an die Bestimmungen und allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Nutzungsbedingungen gebunden zu sein.

LESEN SIE DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN BITTE SORGFÄLTIG DURCH. DURCH DIE REGISTRIERUNG ODER ANDERWEITIGE NUTZUNG DES SERVICE ERKLÄREN SIE UNS, DASS SIE DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN, EINSCHLIESSLICH UNSERER DATENSCHUTZREGELUNGEN (ZUSAMMENFASSEND DIESE „NUTZUNGSBEDINGUNGEN“) GELESEN UND VERSTANDEN HABEN UND SICH DAMIT EINVERSTANDEN ERKLÄREN, AN DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN GEBUNDEN ZU SEIN. Wenn Sie mit unseren Vorschlägen in diesen Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind, nutzen Sie bitte keinen Teil des Service (und Sie haben keine Erlaubnis dazu).

DIESER TEIL IST SEHR WICHTIG: Diese Bedingungen sehen vor, dass im Falle eines Rechtsstreits zwischen uns und Ihnen in Bezug auf den Service (oder umgekehrt), sofern Sie nicht in Großbritannien oder der Europäischen Union leben, der Rechtsstreit durch ein VERBINDLICHES SCHIEDSVERFAHREN beigelegt wird. Das bedeutet, dass Sie sich damit EINVERSTANDEN ERKLÄREN, IM RAHMEN DIESES VERTRAGS AUF IHR RECHT ZU VERZICHTEN, UNS GERICHTLICH ZU VERKLAGEN (ODER VON UNS VERKLAGT ZU WERDEN) (mit Ausnahme einiger Streitigkeiten, die vor einem Gericht für geringfügige Forderungen verhandelt werden können). Unsere Streitigkeiten werden von einem NEUTRALEN SCHLICHTER und NICHT VON EINEM RICHTER ODER VON GESCHWORENEN entschieden und Sie können keine Sammelklage anstrengen und sich keiner solchen anschließen. Lesen Sie sich Abschnitt 18 sorgfältig durch, um sich über die genauen Einzelheiten zu unserer Schiedsvereinbarung zu informieren, bei denen wir uns um Fairness gegenüber unseren Nutzern bemüht haben.

2. Teilnahmeberechtigung

Der Service ist für die Verwendung durch Personen konzipiert, die mindestens 13 Jahre alt sind. Wenn Sie noch nicht 13 Jahre alt sind, können Sie den Service nicht nutzen. Wenn Sie 13 Jahre oder älter sind, versprechen Sie uns, dass Sie noch nie vom Service suspendiert wurden und dass Sie durch die Nutzung des Service keine Gesetze oder Vorschriften verletzen. Wenn Sie den Service im Namen eines Unternehmens, einer Organisation oder einer anderen juristischen Person nutzen, sichern Sie uns zu, dass Sie befugt sind, die Organisation in ihrem Namen an diese Bedingungen zu binden.

3. Konten und Registrierung

Wenn Sie den Service nutzen, haben Sie die Möglichkeit, ein Konto zu registrieren. Wir empfehlen Ihnen, ein Konto zu registrieren, da Sie durch die Einrichtung eines Kontos im Service auf spezielle Funktionen rund um das Kennenlernen, Herunterladen und Mitwirken in der Community zugreifen können. Wenn Sie dies tun, bitten wir Sie, uns im Rahmen des Registrierungsprozesses einige Informationen über sich selbst zu geben, von denen einige für die Registrierung des Kontos erforderlich sind. Sie versichern, dass alle von Ihnen bereitgestellten Informationen korrekt sind und dass Sie sie auch in Zukunft korrekt und aktuell halten werden. Außerdem bitten wir Sie, ein Passwort anzugeben, um die Sicherheit Ihres Kontos zu schützen. Sie sind für die sichere und vertrauliche Aufbewahrung Ihres Passworts verantwortlich. Für alle Aktivitäten, die im Rahmen Ihres Kontos stattfinden, sind Sie selbst verantwortlich. Sollten Sie jemals den Eindruck haben, dass Ihr Konto nicht mehr sicher ist, müssen Sie uns umgehend unter support@unsplash.com benachrichtigen. Sie können Ihr Passwort auch über https://unsplash.com/users/password/new zurücksetzen.

4. Eingeschränkte Lizenz für die Nutzung des Service (jedoch nicht für die Fotos)

Unter der Voraussetzung, dass Sie diese Bedingungen weiterhin einhalten, erteilen wir Ihnen die Erlaubnis, den Service nur für Ihren persönlichen Gebrauch zu nutzen.

5. Lizenz für Fotos

Eine der besten Funktionen des Service ermöglicht es Ihnen, Fotos zu suchen, anzusehen und herunterzuladen, die von Unsplash-Nutzern hochgeladen wurden („Fotos“). Sie dürfen Fotos aus dem Service gemäß der Unsplash-Lizenz herunterladen und verwenden. Wir empfehlen Ihnen, sich mit der Unsplash-Lizenz und den dazugehörigen häufig gestellten Fragen vertraut zu machen. Damit Sie ihn nicht übersehen, hier der Kernpunkt der Lizenz:

Unsplash gewährt Ihnen eine unwiderrufliche, nicht-exklusive, weltweite Urheberrechtslizenz, um Fotos von Unsplash kostenlos herunterzuladen, zu kopieren, zu verändern, zu verbreiten, aufzuführen und zu nutzen, auch für kommerzielle Zwecke, ohne Genehmigung oder Nennung des Fotografen oder von Unsplash. Diese Lizenz beinhaltet jedoch nicht das Recht, Fotos von Unsplash zusammenzustellen, um einen ähnlichen oder konkurrierenden Service zu replizieren.

Das bedeutet, dass die Fotos auf dem Service mit einer sehr, sehr weit gefassten Urheberrechtslizenz unter der Unsplash-Lizenz versehen sind. Aus diesem Grund sagen wir, dass sie „frei zu verwenden“ sind. Beachten Sie, dass die Unsplash-Lizenz nicht das Recht zur Nutzung von Folgendem beinhaltet:

Eingetragene Marken, Logos oder Marken, die in Fotos enthalten sind

Bilder von Menschen, wenn sie in den Fotos erkennbar sind

Kunstwerke oder Urheberschaften, die in Fotos enthalten sind

Wenn Sie Fotos herunterladen, auf denen einer dieser Punkte abgebildet ist, benötigen Sie je nach Verwendung des Fotos die Erlaubnis des Eigentümers der Marke oder des Werks oder der Person. Weitere Informationen finden Sie in unseren häufig gestellten Fragen. Wenn Sie sich dennoch nicht sicher sind, sollten Sie wahrscheinlich mit einem Anwalt sprechen, der sich mit diesen Sachen auskennt.

6. Benutzerinhalte

SIE SIND EIGENTÜMER ALLER IHRER BENUTZERINHALTE, EINSCHLIESSLICH ALLER FOTOS, DIE SIE AUF DIE WEBSITE HOCHLADEN.

Auf hohem Niveau . Mit dem Service können Sie Ihre Fotos sowie Text, Bilder, Weblinks, Standortinformationen und andere Inhalte hochladen und veröffentlichen („ Nutzerinhalte “). Benutzerinhalte, die Sie im Rahmen des Service zur Verfügung stellen, gehören Ihnen oder Ihren Lizenzgebern. Wir erheben keinen Anspruch auf das Eigentum an Ihren Benutzerinhalten – sie gehören zu 100 % Ihnen.

Begrenzte Lizenz für uns . Sie gewähren uns eine weltweite, nicht-exklusive, lizenzfreie Lizenz (mit dem Recht, Unterlizenzen zu vergeben), Ihre Benutzerinhalte (ganz oder teilweise) in allen Medienformaten und über alle Medienkanäle (jetzt bekannt oder in Zukunft entwickelt) zu hosten, zu speichern, zu übertragen, anzuzeigen, anzupassen, auszuführen, zu reproduzieren, zu modifizieren, zu übersetzen und zu verbreiten. Sie verstehen, dass wir Sie für die Nutzung Ihrer Fotos nicht bezahlen und dass Ihre Fotos der Öffentlichkeit zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden, ohne dass eine Nennung des Urhebers stattfindet oder Sie eine Vergütung erhalten.

Autorität . Wenn Sie Fotos auf den Service hochladen, ermächtigen Sie uns zusätzlich zu der Lizenz, die Sie uns erteilen, die Fotos zu veröffentlichen und anderen Unsplash-Benutzern das Herunterladen und die Nutzung der Fotos zu gestatten. Außerdem ermächtigen Sie uns dazu, im Rahmen Ihrer Urheberrechte Verstöße gegen die Unterlizenzen durchzusetzen, die wir anderen an den Fotos erteilen. Mit anderen Worten: Wenn ein Unsplash-Benutzer eines Ihrer vom Service heruntergeladenen Fotos missbraucht, ermächtigen Sie uns, Ihre Urheberrechte an den Fotos in Ihrem Namen geltend zu machen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, lesen Sie bitte unsere häufig gestellten Fragen.

Gewährleistungen. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Benutzerinhalte und alle Folgen, die sich daraus ergeben, dass Sie die Benutzerinhalte in den Service hochgeladen oder veröffentlicht haben. Jedes Mal, wenn Sie Benutzerinhalte hochladen oder veröffentlichen, sichern Sie uns zu und garantieren Folgendes: Sie sind der Urheber und Inhaber der Benutzerinhalte oder verfügen über alle erforderlichen Rechte anderer Personen oder Unternehmen, um Ihre Benutzerinhalte im Rahmen des Service wie in diesem Abschnitt 6 vorgesehen zu verwenden und anderen Benutzern die Verwendung zu gestatten. Ihre Benutzerinhalte (einschließlich derer, die von Ihnen, uns oder anderen Benutzern des Dienstes verwendet werden) verletzen oder missbrauchen keine Rechte Dritter, darunter Urheberrechte und andere geistige Eigentumsrechte, Datenschutzrechte, Rechte zum Schutz der Privatsphäre oder Urheberpersönlichkeitsrechte, und sie verleumden, diffamieren oder beleidigen niemanden. Mit anderen Worten: Ihre Benutzerinhalte müssen Ihre Originalarbeit sein und Sie müssen über die Genehmigung von Dritten mit Rechten an den Benutzerinhalten verfügen, bevor Sie die Benutzerinhalte in den Service hochladen oder veröffentlichen.

Haftungsausschluss. Es gibt keine vernünftige Möglichkeit für uns, alle Benutzerinhalte zu überwachen, die in den Service hochgeladen oder dort veröffentlicht werden, und wir sind weder Ihnen noch den anderen Benutzern gegenüber verpflichtet, die Benutzerinhalte, die Sie und andere Benutzer in den Service hochladen oder dort veröffentlichen, zu überwachen, zu bearbeiten oder zu kontrollieren. Das bedeutet, dass wir nicht für Benutzerinhalte im Service verantwortlich sind, und Sie verpflichten sich, keine Ansprüche gegen uns aufgrund von Benutzerinhalten geltend zu machen. Wir können jedoch jederzeit Benutzerinhalte aus dem Dienst entfernen, bearbeiten, ausblenden oder sperren (ohne Sie vorher zu benachrichtigen), insbesondere, wenn wir der Meinung sind, dass die Benutzerinhalte gegen diese Bedingungen verstoßen oder anderweitig anstößig sind. Wenn Sie den Service nutzen, werden Sie den Benutzerinhalten anderer Benutzer ausgesetzt, von denen einige beleidigend, ungenau oder unanständig sein können. Wir können Behauptungen nachgehen, dass Benutzerinhalte gegen diese Bedingungen verstoßen, und in diesen Fällen entscheiden wir allein, welche Maßnahmen wir in Bezug auf die fraglichen Benutzerinhalte ergreifen (wenn überhaupt).

7. Digital Millenium Copyright Act

Wir halten uns an die Teile des Digital Millennium Copyright Act, die für Internet-Service-Provider gelten (17 U.S.C. § 512 in der jeweils gültigen Fassung). Wenn Sie der Meinung sind, dass die in den Service hochgeladenen oder dort eingestellten Materialien Ihre Urheberrechte verletzen, können Sie sich an den zuständigen Mitarbeiter der Rechtsabteilung wenden:

Unsplash, Inc. 500–400 rue McGill Montreal, QC H2Y 2G1, Canada E-Mail: abuse@unsplash.com

Jede Mitteilung, in der behauptet wird, dass über den Service gehostete oder verbreitete Materialien geistige Eigentumsrechte verletzen, muss Folgendes enthalten:

eine elektronische oder handschriftliche Unterschrift der Person, die bevollmächtigt ist, im Namen des Eigentümers des Urheberrechts oder anderer Rechte, die angeblich verletzt wurden, zu handeln;

Beschreibung des urheberrechtlich geschützten Werks oder sonstigen geistigen Eigentums, das Ihrer Ansicht nach verletzt wurde;

eine Beschreibung des Materials, von dem Sie behaupten, dass es eine Rechtsverletzung darstellt, und wo es sich im Dienst befindet; Ihre Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse;

eine Erklärung von Ihnen, dass Sie in gutem Glauben davon ausgehen, dass die Nutzung der Materialien im Service, über die Sie sich beschweren, nicht durch den Urheberrechtsinhaber, seinen Vertreter oder das Gesetz genehmigt ist, und

eine Erklärung von Ihnen, dass die Informationen in Ihrer Mitteilung korrekt sind und dass Sie unter Androhung einer Strafe wegen Meineids der Inhaber des Urheberrechts oder des geistigen Eigentums sind oder befugt sind, im Namen des Inhabers des Urheberrechts oder des geistigen Eigentums zu handeln.

Wir werden (ohne Vorankündigung) die Konten von Benutzern kündigen, die wir als „Wiederholungstäter“ einstufen, d.h. Benutzer, die mehr als zweimal über rechtsverletzende Aktivitäten informiert wurden oder bei denen mehr als zweimal rechtsverletzende Benutzerinhalte aus dem Dienst entfernt wurden.

8. Verbotenes Verhalten

DURCH DIE NUTZUNG DES SERVICE ERKLÄREN SIE SICH DAMIT EINVERSTANDEN, FOLGENDES NICHT ZU TUN:

den Service für illegale Zwecke oder unter Verletzung von Gesetzen oder Vorschriften zu nutzen;

Rechte Dritter zu verletzen oder andere dazu zu ermutigen, Rechte Dritter zu verletzen, einschließlich der Verletzung oder widerrechtlichen Aneignung von geistigen Eigentumsrechten;

Benutzerinhalte hochzuladen, zu posten oder zu veröffentlichen, die rechtswidrig, verleumderisch, beleidigend, anstößig, gotteslästerlich, unanständig, pornografisch, belästigend, bedrohlich, hasserfüllt oder anderweitig unangemessen sind;

die Sicherheitsfunktionen des Dienstes zu beeinträchtigen (z.B. keine Funktionen zu deaktivieren oder zu umgehen, die Ihre Nutzung oder das Kopieren von Benutzerinhalten einschränken, oder den Service zurückzuentwickeln, um den Quellcode des Service zu ermitteln);

den Betrieb des Dienstes oder die Nutzung des Dienstes durch andere Benutzer zu stören (das bedeutet, dass Sie keine Viren, Adware oder Spyware hochladen oder verbreiten, keine unaufgeforderten Angebote oder Werbeaktionen durchführen, keine personenbezogenen Daten anderer Personen erheben und die Netzwerke oder Geräte, die wir zur Bereitstellung des Service verwenden, nicht stören);

betrügerische Aktivitäten durchzuführen, z.B. sich als eine andere Person ausgeben oder über Ihr Geburtsdatum lügen;

Kopien von Fotos zu verkaufen, ohne die Fotos zuvor wesentlich oder sinnvoll zu aktualisieren, zu modifizieren oder anderweitig neue kreative Elemente in die Fotos einzubauen, die über einfache Retuschen, Größenänderungen oder andere minimale Änderungen hinausgehen, solange diese nicht durch automatisierte Mittel erfolgen (d.h. den Verkauf von unveränderten, leicht veränderten oder durch automatische Skripte veränderten Kopien der Fotos), einschließlich des Verkaufs als Abzüge oder auf materiellen Waren gedruckt;

außer und ausschließlich in dem Umfang, in dem eine solche Beschränkung nach geltendem Recht unzulässig ist, dürfen Sie Folgendes nicht: (a) den Service vervielfältigen, verbreiten, öffentlich ausstellen oder öffentlich vorführen; (b) Änderungen am Service vornehmen; oder (c) in eine Funktion des Service eingreifen oder diese umgehen, einschließlich eines Sicherheits- oder Zugriffskontrollmechanismus;

mit Ausnahme der Nutzung der Unsplash-API in Übereinstimmung mit unseren API-Nutzungsbedingungen mit Hilfe von Bots, Spiders, Skripten, Crawlern, Scrapern oder anderen automatisierten Tools oder Anwendungen auf den Service zuzugreifen (mit Ausnahme Ihres Webbrowsers oder einer von uns veröffentlichten mobilen App);

das Erscheinungsbild der Website zu kopieren oder auf Fotos zuzugreifen, sie herunterzuladen, zu kopieren, zu verändern, zu verbreiten, vorzuführen oder zu verwenden, um einen ähnlichen oder konkurrierenden Service zu erstellen oder die Fotos zu einem bestehenden ähnlichen oder konkurrierenden Service beizutragen;

Ihre Rechte zur Nutzung des Service oder zur Ansicht, zum Zugriff oder zur Nutzung von Materialien zu übertragen oder

zu versuchen, eines dieser Dinge zu tun oder einer anderen Person dabei zu helfen, eines dieser Dinge zu tun.

9. Services anderer Unternehmen und verlinkte Webseiten

Möglicherweise finden Sie im Service Tools, mit denen Sie Informationen, darunter auch Benutzerinhalte, an die Services anderer Unternehmen senden können, z.B. durch Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Konto im Service mit einem Konto bei einem anderen Service zu verknüpfen (z.B. Twitter oder Facebook oder die Implementierung von „Like“- oder „Share“-Buttons anderer Unternehmen). Wenn Sie diese Tools verwenden, erlauben Sie uns, diese Informationen an die Services der anderen Unternehmen zu senden, und Sie erkennen an, dass wir nicht für die Verwendung dieser Informationen durch die anderen Unternehmen verantwortlich sind, da wir sie nicht kontrollieren. Sie können im Service auch Links zu anderen, nicht von uns betriebenen Webseiten finden. Diese Webseiten stehen ebenfalls nicht unter unserer Kontrolle, daher sollten Sie den Service nach eigenem Ermessen verlassen.

10. Kündigung Ihres Kontos

Wenn Sie gegen eine dieser Bedingungen verstoßen, erlischt Ihre Erlaubnis, den Service zu nutzen, automatisch.

Darüber hinaus können wir jederzeit (mit oder ohne Vorankündigung) Ihr Konto bei dem Service kündigen oder Ihren Zugang zu dem Service aussetzen oder beenden, ohne Ihnen gegenüber zu haften. Sie können Ihr Konto bei dem Service unter https://unsplash.com/account/close kündigen.

Wir können den Service jederzeit aktualisieren, ändern oder sogar einstellen, ohne Sie davon in Kenntnis zu setzen.

11. Datenschutzregelungen und zusätzliche Anforderungen

Wir nehmen den Datenschutz ernst und möchten, dass Sie wissen, welche Informationen wir von Ihnen erheben und wie wir sie verwenden. Bitte lesen Sie sich unsere Datenschutzregelungen (die „ Datenschutzregelungen “) sorgfältig durch. Die Datenschutzregelungen sind als Teil unserer Vereinbarung in diese Bedingungen integriert.

Darüber hinaus können wir Sie über zusätzliche Anforderungen informieren, die Sie bei der Nutzung des Service beachten müssen, einschließlich der Unsplash-Lizenz (die „zusätzlichen Richtlinien“). Bei diesen Anforderungen kann es sich um Dinge wie Richtlinien zur akzeptablen Nutzung oder Community-Richtlinien handeln. Alle zusätzlichen Richtlinien, die wir im Service veröffentlichen oder mit dem Service verlinken, sind Bestandteil dieser Bedingungen.

12. Ändern dieser Bedingungen

Wir können diese Bedingungen von Zeit zu Zeit mit einer Vorankündigung von 7 Tagen ändern. Falls und wenn wir dies tun, werden wir angemessene Anstrengungen unternehmen, um Sie über die Änderungen zu informieren. Wir können diese Mitteilungen über ein Pop-up-Banner, per E-Mail an eine mit Ihrem Konto im Service verknüpfte E-Mail-Adresse oder auf andere Weise übermitteln, und wir werden Sie darüber informieren, wann die neue Version dieser Bedingungen in Kraft tritt. Wenn Sie die von uns vorgeschlagenen neuen Bedingungen nicht akzeptieren, sind wir berechtigt, Ihr Konto sofort zu löschen und Ihren Zugang zum Service zu sperren. Wenn es zu Streitigkeiten in Bezug auf den Service kommt, werden diese in Übereinstimmung mit der Version dieser Bedingungen beigelegt, die zum Zeitpunkt des Auftretens der Streitigkeit in Kraft war.

13. Eigentümer des Service

Unsplash, Inc. ist Eigentümer und Betreiber des Service. Alle Software, visuellen Schnittstellen, Grafiken, Designs, Informationen, Zusammenstellungen von Fotos und alle anderen Elemente des Service (die „Materialien“), die wir bereitstellen, sind durch geistiges Eigentum und andere Gesetze geschützt. Wir oder unsere Lizenzgeber sind Eigentümer aller im Service enthaltenen Materialien, und Sie können die Materialien nur so nutzen, wie es Ihnen gemäß diesen Bedingungen ausdrücklich gestattet ist.

14. Schadloshaltung

Sie sind für die Nutzung des Service verantwortlich. Sie erklären sich damit einverstanden, uns zu verteidigen und zu entschädigen, einschließlich unserer Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater, verbundene Unternehmen und Vertreter, von und gegen alle Ansprüche, Haftungen, Schäden, Verluste und Ausgaben (einschließlich angemessener Anwaltsgebühren und -kosten), die sich aus (i) Ihrem Zugriff auf oder Ihrer Nutzung des Service, (ii) Ihrer Verletzung dieser Bedingungen oder von Gesetzen oder Vorschriften, (iii) Ihrer Verletzung von Rechten Dritter, einschließlich geistiger Eigentumsrechte, oder (iv) Streitigkeiten zwischen Ihnen und Dritten ergeben. Wenn Sie uns verteidigen müssen, haben wir das Recht, die ausschließliche Kontrolle über die Angelegenheit zu übernehmen (ohne Ihre Entschädigungspflichten einzuschränken), und Sie werden in diesem Fall bei der Abwehr des Anspruchs mit uns zusammenarbeiten.

15. Haftungsausschluss; keine Garantien

WIR STELLEN DEN SERVICE UND ALLE INHALTE, DIE ÜBER DEN SERVICE VERFÜGBAR SIND, OHNE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG „WIE BESEHEN“ UND „WIE VERFÜGBAR“ ZUR VERFÜGUNG. IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG LEHNEN WIR AUSDRÜCKLICH ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN JEGLICHER ART AB, EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN, DES EIGENTUMSRECHTS UND JEGLICHER GEWÄHRLEISTUNG, DIE SICH AUS DEM HANDELSVERKEHR, DEM GEBRAUCH ODER DEM HANDEL ERGIBT. WIR GARANTIEREN ODER GEWÄHRLEISTEN NICHT, DASS DER SERVICE UNTERBRECHUNGSFREI, SICHER ODER FREI VON FEHLERN ODER SCHÄDLICHEN KOMPONENTEN IST, ODER DASS WIR ETWAIGE FEHLER ODER SCHÄDLICHE KOMPONENTEN BEHEBEN WERDEN.

MIT AUSNAHME DER BESTIMMUNGEN IN ABSCHNITT 16 UNTEN NUTZEN SIE DEN DIENST AUF EIGENES RISIKO UND ÜBERNEHMEN DAS GESAMTE RISIKO FÜR SCHÄDEN, DIE SICH AUS IHRER NUTZUNG DES DIENSTES ODER IHREM ZUGRIFF AUF DEN DIENST, IHREN INTERAKTIONEN MIT ANDEREN NUTZERN DES DIENSTES UND ALLEN ÜBER DEN DIENST VERFÜGBAREN INHALTEN ERGEBEN. IHRE NUTZUNG DES SERVICE UND DIE NUTZUNG, DER ZUGRIFF, DAS HERUNTERLADEN ODER DER ANDERWEITIGE ERHALT VON MATERIALIEN ODER INHALTEN ÜBER DEN SERVICE UND ALLE DAMIT VERBUNDENEN SEITEN ODER SERVICES ERFOLGT NACH IHREM EIGENEN ERMESSEN UND AUF IHR EIGENES RISIKO, UND SIE TRAGEN DIE ALLEINIGE VERANTWORTUNG FÜR JEGLICHE SCHÄDEN AN IHREM EIGENTUM (EINSCHLIESSLICH IHRES MOBILEN GERÄTS, DAS IN VERBINDUNG MIT DEM SERVICE VERWENDET WIRD) ODER FÜR DATENVERLUSTE, DIE SICH AUS DER NUTZUNG DES SERVICE ODER DEM HERUNTERLADEN ODER DER NUTZUNG DER INHALTE ERGEBEN.

IN EINIGEN LÄNDERN VERBIETET DAS GESETZ EINEN GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS, UND SIE HABEN MÖGLICHERWEISE ANDERE RECHTE, DIE JE NACH IHREM WOHNSITZ VARIIEREN KÖNNEN. WIR SCHLIESSEN UNSERE HAFTUNG IHNEN GEGENÜBER NICHT AUS UND SCHRÄNKEN SIE IN KEINER WEISE EIN, WENN DIES RECHTSWIDRIG WÄRE. IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH UND IN DER EUROPÄISCHEN UNION UMFASST DIES DIE HAFTUNG FÜR TODESFÄLLE ODER PERSONENSCHÄDEN, DIE DURCH UNSERE FAHRLÄSSIGKEIT ODER DIE FAHRLÄSSIGKEIT UNSERER MITARBEITER, VERTRETER ODER SUBUNTERNEHMER VERURSACHT WURDEN, FÜR BETRUG ODER ARGLISTIGE TÄUSCHUNG ODER FÜR UNSERE VERPFLICHTUNG, DEN SERVICE MIT ANGEMESSENER SORGFALT UND FACHKENNTNIS ZU ERBRINGEN ODER DEN SERVICE NICHT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN ÜBER UNS ODER DEN SERVICE BEREITGESTELLTEN INFORMATIONEN ZU ERBRINGEN.

16. Haftungsbeschränkung

SOWEIT DIES NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG IST, SIND WIR IHNEN GEGENÜBER NICHT HAFTBAR FÜR INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT IHREM ZUGRIFF AUF DEN SERVICE ODER DER NUTZUNG (ODER DER UNFÄHIGKEIT DER NUTZUNG) DES SERVICE ODER DER INHALTE DES SERVICE ERGEBEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE AUF EINER GARANTIE, EINEM VERTRAG, EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), EINEM GESETZ ODER EINER ANDEREN RECHTSTHEORIE BERUHEN, UND UNABHÄNGIG DAVON, OB WIR ÜBER DIE MÖGLICHKEIT EINES SCHADENS INFORMIERT WAREN ODER NICHT.

SOFERN IN ABSCHNITT 18 NICHT AUSDRÜCKLICH ANDERS ANGEGEBEN, IST UNSERE MAXIMALE GESAMTHAFTUNG IHNEN GEGENÜBER FÜR ALLE ANSPRÜCHE, DIE SICH AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT IHREM ZUGANG ODER IHRER NUTZUNG (ODER DER UNFÄHIGKEIT DER NUTZUNG) DES SERVICE ODER DER ÜBER DEN SERVICE VERFÜGBAREN INHALTE ERGEBEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE AUF EINEM VERTRAG, EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), EINEM GESETZ ODER EINER ANDEREN RECHTSTHEORIE BERUHEN, AUF 100 US-DOLLAR BESCHRÄNKT.

IN EINIGEN LÄNDERN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN ODER ZUFÄLLIGE SCHÄDEN GESETZLICH NICHT ZULÄSSIG. DEMENTSPRECHEND GILT DIE OBIGE EINSCHRÄNKUNG MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE.

JEDE BESTIMMUNG DIESER BEDINGUNGEN, DIE EINE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG, EINEN GARANTIEAUSSCHLUSS ODER EINEN AUSSCHLUSS VON SCHÄDEN VORSIEHT, DIENT DAZU, DIE RISIKEN IM RAHMEN DIESER BEDINGUNGEN ZWISCHEN IHNEN UND UNS AUFZUTEILEN. DIESE AUFTEILUNG IST EIN WESENTLICHES ELEMENT DER GRUNDLAGE DES VERTRAGS ZWISCHEN DEN PARTEIEN. JEDE DIESER BESTIMMUNGEN IST TRENNBAR UND UNABHÄNGIG VON ALLEN ANDEREN BESTIMMUNGEN DIESER BEDINGUNGEN. DIE EINSCHRÄNKUNGEN IN DIESEM ABSCHNITT 16 GELTEN AUCH DANN, WENN EIN BESCHRÄNKTES RECHTSMITTEL SEINEN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLT.

17. Allgemeines

Diese Bedingungen, zusammen mit den Datenschutzregelungen und den anderen Richtlinien, die in diesen Bedingungen enthalten sind, stellen die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und uns in Bezug auf Ihre Nutzung des Service dar. Abgesehen von unserem Recht, diese Bedingungen gemäß Abschnitt 12 oben zu aktualisieren, können diese Bedingungen nur durch eine schriftliche Vereinbarung geändert werden, die sowohl von Ihnen als auch von uns unterzeichnet wurde. Ohne unsere Zustimmung ist es Ihnen nicht gestattet, diese Bedingungen abzutreten oder zu übertragen oder Ihr Konto beim Service auf eine andere Person oder ein anderes Unternehmen zu übertragen. Dies gilt auch für Übertragungen, die Sie im Zusammenhang mit einer Unternehmensübernahme vornehmen möchten. Wir können diese Bedingungen mit oder ohne Mitteilung an Sie abtreten. Eine Verzögerung oder Nichtdurchsetzung von Rechten gemäß diesen Bedingungen oder die Forderung Ihrer Einhaltung dieser Bedingungen beeinträchtigt nicht unser Recht, die Rechte durchzusetzen oder Ihre Einhaltung zu einem späteren Zeitpunkt zu verlangen. Wenn wir auf einen Verstoß gegen diese Bedingungen durch Sie verzichten, verzichten wir nicht auf einen späteren Verstoß oder auf Ihre Verpflichtung zur Einhaltung der Bedingungen, gegen die Sie verstoßen haben. Der Einfachheit halber haben wir Absatz- und Abschnittsüberschriften eingefügt. Diese Überschriften haben jedoch keinen Einfluss auf die Auslegung dieser Bedingungen. Sollte ein Teil dieser Bedingungen von einem Richter oder Schlichter für nicht durchsetzbar befunden werden, wird der nicht durchsetzbare Teil so weit wie möglich in Kraft gesetzt und die übrigen Teile bleiben in vollem Umfang in Kraft und wirksam. Wenn diese Bedingungen gekündigt werden, überdauern alle Bestimmungen, die ihrer Natur nach fortbestehen sollten (oder die ausdrücklich besagen, dass sie fortbestehen), die Kündigung, einschließlich der folgenden: Abschnitte 2, 5, 6 und 8 bis 21.

18. Geltendes Recht, Streitbeilegung und Schiedsverfahren

Einwohner von Kanada . Wenn Sie Ihren Wohnsitz in Kanada haben, gilt dieser Abschnitt 18.a für Sie: Allgemeines. Diese Bedingungen und alle damit zusammenhängenden Handlungen unterliegen den Gesetzen der Provinz Quebec, Kanada, ohne Berücksichtigung der Bestimmungen des Kollisionsrechts. Vorbehaltlich der übrigen Bestimmungen dieses Abschnitts 18.a ist die ausschließliche Gerichtsbarkeit und der ausschließliche Gerichtsstand für alle Klagen im Zusammenhang mit diesem Vertrag der District of Montreal. Jeder von uns verzichtet auf jeglichen Einwand gegen die Gerichtsbarkeit und den Gerichtsstand bei diesen Gerichten. Im Falle der tatsächlichen oder drohenden Verletzung, widerrechtlichen Aneignung oder Verletzung unserer geistigen Eigentumsrechte können wir jedoch ein Gerichtsverfahren in einer Gerichtsbarkeit unserer Wahl anstrengen. Schiedsverfahren. Jeder von uns erklärt sich damit einverstanden, dass alle Streitigkeiten, Ansprüche oder Meinungsverschiedenheiten, die sich aus diesen Bedingungen oder der Nutzung des Dienstes ergeben oder damit in Zusammenhang stehen, ausschließlich durch ein verbindliches Schiedsverfahren beigelegt werden, mit der Ausnahme, dass jeder von uns sich das Recht vorbehält, eine individuelle Klage bei einem Gericht für geringfügige Forderungen einzureichen, und das Recht, eine einstweilige Verfügung oder einen anderen gerechten Rechtsbehelf bei einem zuständigen Gericht zu beantragen, um die tatsächliche oder drohende Verletzung, Veruntreuung oder Verletzung von geistigen Eigentumsrechten zu verhindern. Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass Sie auf das Recht verzichten, als Kläger an einer vermeintlichen Sammelklage oder einem repräsentativen Verfahren teilzunehmen. Sofern Sie und wir nicht schriftlich etwas anderes vereinbaren, dürfen die Schlichter nicht mehr als die Ansprüche einer Person zusammenfassen und auch sonst keine Form von Sammel- oder Vertretungsverfahren leiten. Sollte dieser Abschnitt 18.a.ii für nicht durchsetzbar befunden werden, gilt der gesamte Abschnitt 18.a als nichtig. Schiedsverfahrensordnung. Das Schiedsverfahren unterliegt dem Artikel 940 ff. der Zivilprozessordnung (Quebec). Ort des Schiedsverfahrens. Sofern Sie und wir nichts anderes vereinbaren, findet das Schiedsverfahren in Montreal, Quebec, statt. Entscheidung. Die Schlichter fällen einen Schiedsspruch innerhalb des in der Zivilprozessordnung (Quebec) festgelegten Zeitrahmens. Die Entscheidung wird die wesentlichen Ergebnisse und Schlussfolgerungen enthalten, auf die die Schlichter ihren Schiedsspruch gestützt haben. Das Urteil über den Schiedsspruch kann bei jedem zuständigen Gericht gefällt werden. Jeder von den Schlichtern zugesprochene Schadensersatz muss mit den Bestimmungen von Abschnitt 16 über die Art und Höhe des Schadensersatzes, für den eine Partei haftbar gemacht werden kann, übereinstimmen. Gebühren. Die Schlichter legen fest, wer für die Zahlung der mit dem Schiedsverfahren verbundenen Gebühren verantwortlich ist.

Einwohner der USA und anderer Länder . Wenn Sie Ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten oder einem anderen Land außerhalb Kanadas, des Vereinigten Königreichs oder der Europäischen Union haben, gilt dieser Abschnitt 18.b für Sie: Im Allgemeinen. Im Interesse einer möglichst effizienten und kostengünstigen Beilegung von Streitigkeiten zwischen Ihnen und uns vereinbaren Sie und wir, alle Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit diesen Bedingungen oder Ihrer Nutzung des Service entstehen, durch ein verbindliches Schiedsverfahren beizulegen. Ein Schiedsverfahren ist weniger formell als ein Gerichtsverfahren. Dabei wird ein neutraler Schlichter anstelle eines Richters oder von Geschworenen eingesetzt, es kann eine eingeschränktere Offenlegung (d.h. vorgerichtliche Tatsachenermittlung) als vor Gericht erlaubt sein und es kann in der Regel nicht vor Gericht angefochten werden. Schlichter können denselben Schadenersatz und dieselbe Entschädigung zusprechen, die auch ein Gericht zusprechen kann. Unser Einverständnis zur Schlichtung von Ansprüchen, die sich aus diesen Bedingungen ergeben oder mit ihnen in Zusammenhang stehen, schließt alle Ansprüche ein, unabhängig davon, ob sie auf einem Vertrag, einer unerlaubten Handlung, einem Gesetz, Betrug, falscher Darstellung oder einer anderen Rechtstheorie beruhen, und unabhängig davon, ob die Ansprüche während oder nach der Kündigung dieser Bedingungen entstehen. SIE VERSTEHEN UND ERKLÄREN SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS SIE UND UNSPLASH DURCH DIE EINHALTUNG DIESER BEDINGUNGEN AUF DAS RECHT AUF EIN SCHWURGERICHTSVERFAHREN ODER AUF DIE TEILNAHME AN EINER SAMMELKLAGE VERZICHTEN. Ausnahmen. Ungeachtet des Abschnitts 18.b.i stimmen wir beide zu, dass diese Bedingungen keines unserer Rechte aufheben oder einschränken, (i) eine Einzelklage vor einem Gericht für geringfügige Forderungen einzureichen, (ii) Vollstreckungsmaßnahmen durch Bundes-, Landes- oder lokale Behörden zu verfolgen, (iii) eine einstweilige Verfügung oder andere vorläufige Maßnahmen im Rahmen eines Schiedsverfahrens vor einem Gericht zu beantragen oder (iv) eine Klage vor einem Gericht einzureichen, um Ansprüche auf geistiges Eigentum geltend zu machen. Schlichter. Jedes Schiedsverfahren zwischen uns wird nach den Commercial Dispute Resolution Procedures und den ergänzenden Verfahren für verbraucherbezogene Streitigkeiten (Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes) (zusammenfassend „ AAA-Regeln“ ) der American Arbitration Association („ AAA “) in der durch diese Bedingungen geänderten Fassung durchgeführt und von der AAA verwaltet. Wenn Sie ein Exemplar der AAA-Regeln wünschen, können Sie diese online unter www.adr.org oder telefonisch bei der AAA unter 1-800-778-7879 anfordern. Mitteilung und Verfahren. Wenn einer von uns beabsichtigt, ein Schiedsverfahren anzustreben, muss er zunächst eine schriftliche Mitteilung über den Streitfall an die andere Partei senden, entweder per Einschreiben oder Federal Express (Unterschrift erforderlich) oder, falls wir keine physische Adresse für Sie hinterlegt haben, per E-Mail („ Mitteilung “). Unsere Anschrift für Mitteilungen lautet: Unsplash, Inc., 500—400 rue McGill, Montréal, Que, H2Y 2G1, Canada. Jede Mitteilung muss (a) die Art und die Grundlage der Forderung oder des Rechtsstreits beschreiben und (b) den konkreten Rechtsbehelf beschreiben, der gefordert wird („ Forderung “). Sie und wir verpflichten uns, uns nach bestem Wissen und Gewissen zu bemühen, alle Ansprüche direkt zu lösen. Wenn wir jedoch nicht innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Mitteilung zu einer Lösung kommen, können Sie oder wir ein Schiedsverfahren einleiten. Während des Schiedsverfahrens wird der Betrag der Vergleichsangebote von Ihnen oder von uns dem Schlichter erst mitgeteilt, nachdem der Schlichter eine endgültige Entscheidung und einen Schiedsspruch (falls vorhanden) gefällt hat. Wenn unsere Streitigkeit durch ein Schiedsverfahren zu Ihren Gunsten entschieden wird, zahlen wir Ihnen den höheren Betrag: (i) dem vom Schiedsrichter zugesprochenen Betrag (falls zutreffend), (ii) dem letzten schriftlichen Vergleichsangebot von uns zur Beilegung der Streitigkeit vor dem Schiedsspruch und (iii) 10.000 USD. Gebühren. Wenn Sie ein Schiedsverfahren gemäß diesen Bedingungen einleiten, erstatten wir Ihnen die von Ihnen gezahlte Anmeldegebühr, wenn Ihr Anspruch 10.000 USD oder weniger beträgt. Andernfalls richtet sich die Zahlung der Einreichungsgebühren nach den AAA-Regeln. Wenn Ihr Anspruch 10.000 USD oder weniger beträgt, können Sie wählen, ob das Schiedsverfahren (i) ausschließlich auf der Grundlage der dem Schlichter vorgelegten Dokumente, (ii) per Telefon ohne persönliche Anhörung oder (iii) durch eine persönliche Anhörung gemäß den AAA-Regeln in dem Bezirk (oder der Gemeinde) Ihrer Rechnungsadresse durchgeführt wird. Wenn es bei Ihrer Forderung um mehr als 10.000 USD geht, finden die Schiedsverhandlungen an einem von uns vereinbarten Ort in Los Angeles County, Kalifornien, statt. Wenn der Schlichter entscheidet, dass der Inhalt Ihres Anspruchs oder die von Ihnen in der Forderung geforderte Entschädigung unseriös ist oder zu einem unangemessenen Zweck vorgebracht wurde (gemessen an den Standards der Bundesregel für Zivilverfahren 11(b)), dann unterliegt die Zahlung aller Gebühren den AAA-Regeln und Sie erklären sich damit einverstanden, uns alle Beträge zu erstatten, die wir zuvor gezahlt haben, zu deren Zahlung Sie aber gemäß den AAA-Regeln verpflichtet sind. Der Schlichter gibt eine begründete schriftliche Entscheidung ab, die die wesentlichen Feststellungen und Schlussfolgerungen erläutert, auf denen die Entscheidung und der Schiedsspruch (falls vorhanden) beruhen. Der Schlichter kann jederzeit während des Verfahrens und auf Antrag einer der Parteien, der innerhalb von 14 Tagen nach der Entscheidung des Schlichters in der Sache gestellt wird, Entscheidungen treffen und Streitigkeiten über die Zahlung von Gebühren oder Auslagen schlichten. Keine Sammelklagen. SIE UND WIR ERKLÄREN UNS DAMIT EINVERSTANDEN, DASS JEDER GEGEN DEN ANDEREN NUR IN IHRER ODER UNSERER INDIVIDUELLEN EIGENSCHAFT ANSPRÜCHE GELTEND MACHEN KANN UND NICHT ALS KLÄGER ODER MITGLIED EINER GRUPPE IN EINEM VERMEINTLICHEN SAMMEL- ODER VERTRETUNGSVERFAHREN. Sofern Sie und wir nichts anderes vereinbaren, kann der Schlichter nicht die Ansprüche mehrerer Personen zusammenfassen und darf keine Form von Vertretungs- oder Sammelverfahren leiten. Änderungen. Sollten wir in Zukunft Änderungen an dieser Schiedsvereinbarung vornehmen (mit Ausnahme einer Änderung unserer Zustelladresse), können Sie die Änderungen ablehnen, indem Sie uns innerhalb von 30 Tagen nach der Änderung eine schriftliche Mitteilung (an unsere Zustelladresse) schicken. Wenn Sie dies tun, wird Ihr Konto bei dem Dienst sofort beendet und diese Schiedsvereinbarung, wie sie unmittelbar vor den von Ihnen abgelehnten Änderungen in Kraft war, bleibt auch nach der Kündigung bestehen. Durchsetzbarkeit. Sollte sich Abschnitt 18.b.vi als nicht durchsetzbar erweisen oder sollte sich die gesamte Schiedsvereinbarung in diesem Abschnitt 18.b als nicht durchsetzbar erweisen, dann ist dieser Abschnitt 18.b null und nichtig, und in diesem Fall vereinbaren Sie und wir, alle Streitigkeiten, die in Verbindung mit diesen Bedingungen oder Ihrer Nutzung des Service entstehen, der in Abschnitt 18.c beschriebenen ausschließlichen Gerichtsbarkeit vorzulegen.

Einwohner des Vereinigten Königreichs und der Europäischen Union . Wenn Sie Ihren Wohnsitz im Vereinigten Königreich oder in der Europäischen Union haben, gilt dieser Abschnitt 18.c für Sie. Diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen von England und Wales. Die Gerichte von England und Wales haben eine nicht ausschließliche Zuständigkeit für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren, die im Rahmen dieser Vereinbarung zulässig sind. Das bedeutet, dass Sie als Verbraucher nur vor einem Gericht der Gerichte von England und Wales in Ihrem Wohnsitzland eine Klage oder ein Gerichtsverfahren gegen uns anstrengen können. Wenn Unsplash eines seiner Rechte gegen Sie durchsetzen möchte, können wir dies nur vor den Gerichten des Landes tun, in dem Sie wohnen. Bitte beachten Sie außerdem, dass Streitigkeiten zur Online-Streitbeilegung an die Online-Streitbeilegungsplattform der Europäischen Kommission übermittelt werden können.

Geltendes Recht. Wenn Sie Ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten oder einem anderen Land außerhalb Kanadas, des Vereinigten Königreichs oder der Europäischen Union haben, unterliegt unsere Vereinbarung im Rahmen dieser Bedingungen den Gesetzen von New York, ohne Berücksichtigung der Grundsätze des Kollisionsrechts. Falls ein Rechtsstreit unter diesen Bedingungen zulässig ist, stimmen Sie und wir der ausschließlichen Zuständigkeit der Staats- und Bundesgerichte in New York County, New York, zu.

19. Zustimmung zur elektronischen Kommunikation

Sie erklären sich damit einverstanden, elektronische Mitteilungen von uns zu erhalten, wie in unseren Datenschutzregelungen beschrieben. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzregelungen, um sich über Ihre Wahlmöglichkeiten in Bezug auf unsere elektronischen Kommunikationsmethoden zu informieren. Wir können Ihnen Mitteilungen, Vereinbarungen, Offenlegungen oder andere Mitteilungen auf elektronischem Wege zukommen lassen.

20. Kontaktinformationen

Der Service wird von Unsplash, Inc. mit Sitz in 500-400 rue McGill, Montréal, QC, H2Y 2G1, Canada, angeboten. Sie erreichen uns per Brief an unsere Adresse oder per E-Mail an support@unsplash.com.

21. Hinweis für Einwohner von Kalifornien

Wenn Sie in Kalifornien ansässig sind, können Sie sich gemäß Abschnitt 1789.3 des kalifornischen Bürgerlichen Gesetzbuchs (California Civil Code) schriftlich an die Abteilung zur Unterstützung von Beschwerden (Complaint Assistance Unit) der Abteilung für Verbraucherdienste (Division of Consumer Services) des kalifornischen Ministeriums für Verbraucherangelegenheiten (California Department of Consumer Affairs) unter 1625 N. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, California 95834 wenden oder dort unter (800) 952-5210 anrufen, um eine Beschwerde bezüglich des Service zu klären oder um weitere Informationen über die Nutzung des Service zu erhalten.